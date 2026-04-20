Von Wörth bis Wien: Das größte Sinfonieorchester des Bundeslandes stärkt seine regionale Verwurzelung und bleibt zugleich auf internationalen Bühnen präsent.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Seinen ersten Spielplan bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat der neue Intendant Michael Gassmann vorgestellt. In der Saison 2026/27 sind demnach 174 Veranstaltungen an 43 Spielorten im In- und Ausland vorgesehen. 90 Eigenveranstaltungen und 84 Gastkonzerte sind geplant, darunter 63 Konzerte für Kinder und Familien.

Für Gassmann und den Chefdirigenten Michael Francis ist es die erste vollständig gemeinsam konzipierte Saison seit Amtsantritt des Intendanten im vergangenen Jahr. Wie das größte Sinfonieorchester des Bundeslandes in Ludwigshafen mitteilte, soll sie gleichermaßen für Kontinuität und künstlerischen Aufbruch stehen.

Neues Festival zum Saisonstart

Zum Beginn der Spielzeit führt die Staatsphilharmonie ein neues Eröffnungsformat ein. Unter dem Titel «Auftakt – Neue Wege» bündele das Orchester seine künstlerischen Kräfte in acht Konzerten zu Saisonbeginn, wie es hieß. Das Festival soll künftig jedes Jahr unter einem wechselnden Motto stehen und einen markanten Start in die Saison setzen.

Stärkere Präsenz in der Region

Ein Schwerpunkt liegt auf der stärkeren regionalen Verankerung. In Wörth am Rhein entsteht mit «Abo Apéro» erstmals eine eigene Abonnementreihe im ländlichen Raum. Drei Konzerte pro Saison werden dort mit einem kulinarischen Angebot verbunden. Zudem wird das Musikfest Speyer inhaltlich erweitert und 2027 dem weniger bekannten Repertoire Ludwig van Beethovens gewidmet.

Chefdirigent mit zentraler Rolle

Chefdirigent Francis wird in der Saison 36 Konzerte sowie einen Tag der offenen Tür und eine öffentliche Probe leiten. Er steht nicht nur in Ludwigshafen und Mannheim am Pult, sondern auch in Partnerstädten wie Mainz, Landau, Kaiserslautern und Speyer. «Ich erlebe unser Orchester derzeit auf einem künstlerischen Niveau, das so hoch ist wie nie zuvor», sagte Francis.

In den Abonnementreihen stehen Werke von Gustav Mahler, Richard Strauss, Sergej Prokofjew und Ludwig van Beethoven auf dem Programm. In Ludwigshafen ist unter anderem Schauspieler Sebastian Koch («Werk ohne Autor») als Sprecher in Beethovens Schauspielmusik zu Goethes «Egmont» vorgesehen. Zudem kehrt in Mannheim der frühere Chefdirigent Christoph Eschenbach für ein Konzert mit Anton Bruckners Zweiter Sinfonie zurück.

Gastspiele und Vermittlung

Neben den Konzerten in Rheinland-Pfalz plant das Orchester Gastspiele im In- und Ausland. Mit Diana Damrau und Jonas Kaufmann sind etwa Auftritte in bedeutenden Häusern wie der Elbphilharmonie Hamburg, der Isarphilharmonie München und dem Wiener Konzerthaus vorgesehen.

Auch organisatorisch setzt das Orchester neue Akzente. In Ludwigshafen wird die zweite Abonnementreihe künftig ausschließlich sonntags um 11.00 Uhr angeboten. Sowohl das Freitags- als auch das Sonntagsabonnement werden auf jeweils sechs Programme erweitert. Damit reagiert die Staatsphilharmonie nach eigenen Angaben auf steigende Abonnentenzahlen und will zugleich ihre Bindung an den Standort Ludwigshafen stärken.