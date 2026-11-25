Historiker haben sexuellen Missbrauch im Bistum Trier seit 1946 untersucht. Zwischendurch gab es immer wieder Ergebnisse. Jetzt kommt die Gesamt-Bilanz.

Trier (dpa/lrs) – Historiker der Universität Trier legen an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) ihren Abschlussbericht über sexuellen Missbrauch im Bistum Trier von 1946 bis 2021 vor. Er fasst das Ausmaß der Taten zusammen, die vor allem von Klerikern an Minderjährigen begangen wurden. Im Fokus steht, wie Verantwortliche des Bistums mit bekanntgewordenen Fällen umgingen.

Zuvor sind bereits vier Zwischenberichte zu Amtszeiten von sechs Trierer Bischöfen veröffentlicht worden. Darin zeigt sich: Verantwortliche weigerten sich über Jahrzehnte, sich mit den Missbrauchsfällen zu befassen. Taten wurden vertuscht, Täter milde behandelt und oft versetzt. Mit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche im Jahr 2010 kam es nach und nach zu strukturellen Veränderungen.

Stand Anfang Oktober hatten die Trierer Historiker Lena Haase und Lutz Raphael für den Zeitraum 782 Betroffene und 252 Beschuldigte dokumentiert. Das historische Forschungsprojekt an der Uni Trier war von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier initiiert worden. Die Kommission ist seit Juni 2021 im Amt. Zum Bistum Trier gehören rund 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.