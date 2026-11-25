Wie hältst Du's mit der AfD? Was CDU-Fraktionschef Gensch auf die Frage nach dem Umgang mit der größten Oppositionspartei im Landtag sagt – und was sein Parteichef Schnieder.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische CDU grenzt sich deutlich von der größten Oppositionspartei AfD ab. Dabei schlagen Parteichef Gordon Schnieder und Fraktionschef Christoph Gensch aber durchaus etwas unterschiedliche Töne an.

«Ich finde die Abgrenzung gegenüber radikalen Parteien richtig, was eine institutionelle Zusammenarbeit angeht», sagte Gensch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Man muss als Partei rote Linien haben, nach links wie nach rechts, und über diese darf man nicht gehen.»

Schnieder hält nichts von roten Linien

Parteichef und Ministerpräsident Schnieder geht weiter: «Es gibt einen Unvereinbarkeitsverschluss. Nicht irgendwelche roten Linien, die man da verschieben kann, wie es passt.» In der Rede vor seiner Wiederwahl als Parteichef in Idar-Oberstein Mitte November betonte der 51-Jährige: «Solange ich an der Spitze dieser Partei stehe, stehen wir alle unverrückbar.»

«Unser christliches Menschenbild verbietet es uns, jemals mit radikalen, populistischen und extremistischen Kräften zusammenzuarbeiten.» Die AfD wolle die Demokratie und auch die CDU zerstören.

Gensch: Büge «eine Art Wolf im Schafspelz»?

«Die AfD in Rheinland-Pfalz hat schon dreimal ihren Vorsitzenden ausgetauscht. Bisher habe ich in dieser Zeitleiste immer nur eine zunehmende Radikalisierung bemerken können», sagte Gensch. «Insofern stellt sich schon die Frage, ob Büge nicht eine Art Wolf im Schafspelz ist. Das muss man sich jetzt mal anschauen.» Der ehemalige CDU-Politiker Michael Büge hat wenige Tage nach der Landtagswahl Jan Bollinger an der Spitze der AfD-Landtagsfraktion abgelöst.

Gensch warnt am Beispiel USA vor Zusammenarbeit mit AfD

«Wir sehen in den USA, wie demokratieschädigend die falschen Leute sind, selbst wenn sie die richtigen Themen aufgreifen», betonte Gensch. «Selbst wenn man bei Donald Trump sagt, es ist gut, dass er sich der Wirtschafts- und Migrationspolitik zuwendet, dann muss man sagen, dass die Umsetzung katastrophal ist.» Er reiße «quasi mit dem Hintern Teile der demokratischen Grundstrukturen ein».

Gegen die AfD hilft: Probleme lösen

«Die radikalen Parteien haben Zuwachs, weil die Mitte nicht in der Lage ist, gewisse Probleme zu lösen», sagte Gensch. «Deshalb bekommt die AfD Stimmen, völlig egal, ob auf ihrem Wahlplakat eine Micky Maus ist oder ein Vorbestrafter, oder ob sie ein paar Bürgerstände macht», sagte der Arzt aus der Pfalz, der seit rund einem halben Jahr an der Spitze der größten Regierungsfraktion steht. «Man muss die Probleme der Menschen lösen, dann wird man auch den Zuspruch zu solchen Parteien reduzieren.»