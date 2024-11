Was ändert sich bei der Ausbildung der Erzieherinnen?

In den Kitas in Rheinland-Pfalz fehlen Erzieherinnen und Erzieher. Sollte das Niveau der Ausbildung reduziert werden, wäre das aber ein klares Einknicken vor dem Fachkräftemangel, warnt die GEW.

Mainz (dpa/lrs) – Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt heute Neuerungen in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erziehern in Rheinland-Pfalz vor. Ziel soll sein, angehendes Fachpersonal schneller für die Kitas im Land zur Verfügung zu haben. Auch in Rheinland-Pfalz fehlen Fachkräfte.

Deshalb wurden zuletzt unter anderem ermöglicht, die Ausbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Die GEW warnt derweil vor, das Niveau der Ausbildung zu reduzieren. Das wäre ein klares Einknicken vor dem Fachkräftemangel. Auch mehr Geschwindigkeit dürfe nicht dazu führen, dass Qualität und Inhalte abgebaut werden.