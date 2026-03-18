In Lahnstein kann es laut werden: Eine Terrorismusabwehrübung bringt Schussgeräusche und verstärkte Polizeipräsenz rund um die Kaserne mit sich. Worauf Anwohner sich einstellen müssen.

Lahnstein (dpa/lrs) – Wegen einer großangelegten Terrorismusabwehrübung in Lahnstein müssen sich Anwohner auf mögliche Schussgeräusche einstellen. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, findet die Übung heute in der Rittersturz-Kaserne im Rhein-Lahn-Kreis statt.

Dabei kommen Waffen und Übungsmunition zum Einsatz, weshalb es im Umfeld der Kaserne zu hörbaren Schüssen kommen kann. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Polizei jedoch nicht. Im Außenbereich der Kaserne sind verstärkt Polizeikräfte im Einsatz, die auch als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen.

Einsatzkräfte trainieren für den Ernstfall

Geübt wird eine lebensbedrohliche Einsatzlage nach einem fiktiven Anschlag auf eine militärische Liegenschaft, wie das Innenministerium informierte. Demnach trainieren Polizeikräfte zusammen mit Spezialeinheiten und Feldjägern der Bundeswehr, sowie Maßnahmen zur Drohnenabwehr – insgesamt sind 300 Kräfte im Übungseinsatz.