Warum Buden in der Pfalz mittwochs «Döner für alle» anbieten

Frankenthal/Pfalz (dpa/lrs) – Ein Döner als Schulessen, und dann auch noch für drei Euro: Was wie ein Schülertraum klingt, ist Realität in Frankenthal. Bei der Aktion «Döner für alle» bieten Buden in der pfälzischen Stadt das gefüllte Fladenbrot den Schülerinnen und Schülern zum Freundschaftspreis an – vorerst mittwochs zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr.

«Während bundesweit über Dönerpreise diskutiert und selbst der Bundeskanzler auf TikTok gefragt wird, wann der Döner wieder drei Euro kostet, haben wir vor Ort eine Lösung gefunden», sagte Oberbürgermeister Nicolas Meyer schmunzelnd der Deutschen Presse-Agentur.

«Ein guter Döner geht immer»

Erst Mitte März sollen in Frankenthaler Ganztagsschulen wieder zwei Mittagessen zur Auswahl stehen. «Wenn der Wunsch nach einem Drei-Euro-Döner so laut wird, dass er mich sogar in den Schulpausen erreicht, wird es Zeit zu handeln», erzählte der FWG-Politiker. «Ein guter Döner – auch in Ergänzung zu unserem Schulessen – geht immer.»

Dazu hat Meyer mit den kooperierenden Läden in der Stadt vereinbart, dass diese die Mahlzeit mittwochs zur Mittagszeit verbilligt anbieten. Die Differenz zum regulären Preis geht aufs Haus.

Oberbürgermeister als «Ehrenmeyer»

Die Resonanz im Internet ist gewaltig. Während einige den Oberbürgermeister als «Ehrenmeyer» bezeichnen, bedauern andere, dass die Aktion ausgerechnet im Fastenmonat Ramadan stattfindet. Noch am 12. und 19. März soll die Fleischtasche vom Drehspieß in der Stadt mit rund 50.000 Einwohnern reduziert angeboten werden. «Dann ist in den Schulen», sagte Meyer, «die zweite Menülinie vom Caterer wieder eingeführt» – und der günstige Döner ist Geschichte. Über die Aktion hatte zuvor auch «Die Rheinpfalz» berichtet.