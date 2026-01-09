Warnung vor Sturmböen im Kreis Alzey-Worms

Der Tag beginnt mild, später schneit es wieder und Regen kann gefrieren.

Offenbach/Alzey (dpa/lrs) – Der Winter hat Rheinland-Pfalz und das Saarland weiter im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor gefrierendem Regen und mancherorts vor Sturm.

Für den Kreis Alzey-Worms wurde in den frühen Morgenstunden eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die für den gesamten Freitag gilt. Es besteht Gefahr durch einzelne herabstürzende Äste oder umherfliegende Gegenstände. In den meisten Regionen bleibt es bei starkem Wind mit einzelnen stürmischen Böen.

Was die Temperaturen betrifft, startet der Tag milder. Die Höchstwerte liegen zwischen +3 und +9 Grad. Aber schon ab Mittag wird es wieder kälter. Der DWD erwartet teils kräftige Niederschläge. Dabei fällt im Tiefland zunächst Regen, im Bergland zunehmend wieder Schnee. Dabei besteht die Gefahr von Schneeverwehungen.