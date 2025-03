Warnstreiks in Kliniken angelaufen

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - In rheinland-pfälzischen und saarländischen Krankenhäusern sind Warnstreiks angelaufen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Das teilte eine Verdi-Sprecherin mit. Schwerpunkte sollen Kliniken in den Regionen Mittelrhein, Westpfalz und Saarland sein. Insgesamt soll es Warnstreiks in 18 Einrichtungen in beiden Bundesländern geben. In Saarbrücken ist um 11.00 Uhr auch eine Kundgebung geplant.

Warnstreiks auch am Freitag

Am stärksten sollen nach Verdi-Angaben das Klinikum Ludwigshafen und Pirmasens betroffen sein. Am Freitag wird der Warnstreik auch auf Einrichtungen der sozialen Arbeit ausgeweitet.

Tarifverhandlungen gehen Mitte März weiter

Die Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen werden vom 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt. Eingeschlossen sind zahlreiche Berufsgruppen, darunter auch Erzieherinnen, Krankenpfleger, Busfahrer und Feuerwehrleute.