In mehreren Städten geht auch heute kaum etwas im Nahverkehr - Ausnahme ist Kaiserslautern. Und das aus einem sportlichen Grund.

Mainz (dpa/lrs) - Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz wird heute fortgesetzt. Fahrgäste in Mainz, Pirmasens, Trier sowie im Bereich der KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe müssen damit rechnen, dass Busse im Depot bleiben - in Mainz zusätzlich die Trams.

«Wir sind mehr als zufrieden», sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Marko Bärschneider zur Beteiligung auch am Samstag. Bis zum Ende der letzten Schicht soll gestreikt werden.

Ausnahme ist Kaiserslautern: Hier rollt der öffentliche Nahverkehr wieder, damit Fußballfans zum Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn (13.00 Uhr) zum Fritz-Walter-Stadion kommen.

Nächste Verhandlungen am 9. März

Die nächste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung zwischen der Arbeitnehmerseite und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV RP) ist am 9. März. «Wir brauchen ein abschlussfähiges Gesamtpaket», sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Bärschneider.

Verdi fordert für die Beschäftigten deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Dazu gehöre eine Erhöhung von Zuschlägen und Urlaubsgeld, teilte die Gewerkschaft mit.

