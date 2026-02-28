Vielerorts geht auch heute kaum etwas im Nahverkehr - Ausnahme ist Kaiserslautern. Und das aus einem sportlichen Grund.

Mainz (dpa/lrs) – Es ist diesmal nicht nach einem Tag vorbei: Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz wird heute fortgesetzt. Betroffen sind wie schon zum Auftakt am Freitag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi die Städte Mainz, Pirmasens, Trier sowie die KRN-Kommunalverkehr Rhein-Nahe. Dort soll bis zum Ende der letzten Schicht gestreikt werden, entsprechend werden viele Busse und in Mainz auch Trams in den Depots bleiben.

Etwas anders verhält es sich in Kaiserslautern: Hier soll der ÖPNV ab 4.00 Uhr wieder rollen, damit Fußballfans zum Zweitligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Paderborn (13.00 Uhr) zum Fritz-Walter-Stadion kommen. Die nächste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung zwischen der Arbeitnehmerseite und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV RP) ist am 9. März.

