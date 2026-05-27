Streik
Warnstreik bei der Saarbahn am Donnerstag
Verdi ruft im Saarland erneut zu Warnstreiks im ÖPNV auf
Die GDL ruft für Donnerstag zu Warnstreiks bei der Saarbahn auf. (Symbolbild)
Laszlo Pinter. DPA

Am Donnerstag will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) die Züge der Saarbahn bestreiken. Im Berufsverkehr wird es dann eng.

Frankfurt/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) hat zum Warnstreik bei der Saarbahn aufgerufen. Geplant ist der Streik am Donnerstag zwischen 3.00 Uhr nachts und 11.00 Uhr am Vormittag, wie die GDL erklärte.

Hintergrund für den Streik ist nach Angaben der GDL «die anhaltende Verweigerungshaltung der Arbeitgeberseite» in den laufenden Tarifverhandlungen. Aus Sicht der GDL sei die zweite Verhandlungsrunde vonseiten der Saarbahn vorzeitig abgebrochen worden und somit gescheitert. Bisher seien keine tragfähigen tariflichen Konditionen anerkannt worden.

© dpa-infocom, dpa:260527-930-135327/1

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Wirtschaft

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