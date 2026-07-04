Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland verspricht heiteres Sommerwetter. Am Sonntag können aber örtlich Schauer und einzelne Gewitter auftreten.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Menschen in den kommenden Tagen angenehme Sommertemperaturen genießen. Am Sonntag kann es allerdings einzelne Gewitter geben.

Das Wochenende startet am Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes heiter bis sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen 26 bis 30 Grad, im Bergland um 24 Grad.

Einzelne Schauer und Gewitter am Sonntag möglich

Am Sonntag ziehen den Meteorologen zufolge Wolken auf. Zeitweise sind Schauer möglich. Am Nachmittag sind einzelne Gewitter gering wahrscheinlich. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad, in Hochlagen bei 21 bis 25 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise stark böig auffrischender Wind aus West bis Nordwest.

Der Montag bleibt heiter und trocken bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Tagsüber kommt ein frischer Wind mit zeitweise starken Böen auf.