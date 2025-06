Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter und warm. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen von 22 bis 26 Grad – in den Hochlagen dürfte es mit Werten um 19 Grad etwas kühler werden. Regen sei am Montag nicht in Sicht. Auch die Nacht auf Dienstag bleibt trocken. Es kühlt auf 14 bis 10 Grad ab.

Auch die kommenden Tage bleiben laut Wetterdienst trocken. Bis einschließlich Donnerstag bleibe Regen die Ausnahme und die Sonne scheint dafür ausgiebig. Am Dienstag klettern zudem die Temperaturen bereits wieder etwas höher: dann sollen 26 bis 29 Grad möglich sein. Am Mittwoch könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden – die Meteorologen rechnen mit Maximalwerten von 26 bis 31 Grad. Der Donnerstag bleibt mit höchstens 28 Grad ähnlich warm.