Die Hitze zeigt Wirkung - mit Folgen für Fische und das ökologische Gleichgewicht.

Mainz (dpa/lrs) – Das Hochsommerwetter hat die Wassertemperaturen in den rheinland-pfälzischen Flüssen kräftig ansteigen lassen. Im Rhein sei am Montag eine Tagesmitteltemperatur von 25 Grad erreicht worden, teilte das Umweltministerium in Mainz mit.

An der Mosel war das an einigen Messstellen ebenfalls der Fall, die Temperatur des Wassers in der Saar liegt bei Kanzem den Angaben zufolge mit 23,5 Grad noch etwas darunter.

Die Behörden rechnen mit einem weiteren Anstieg der Wassertemperaturen. Im Rhein in Mainz könnten 27 Grad erreicht werden. Solch hohe Wassertemperaturen führten zu sinkenden Sauerstoffgehalten, erklärte das Ministerium. Das könne das ökologische Gleichgewicht stören, bedeute Stress für Fische und andere Lebewesen.

Schon jetzt greift die erste Warnstufe des sogenannten Handlungs- und Informationskonzepts bei hohen Wassertemperaturen. Die geht unter anderem einher damit, dass Betriebe, die Kühlwasser in Flüsse einleiten, nun alternative Techniken Kühltechniken prüfen sollen.