Einstellige Temperaturen, tauender Schnee: Wärmende Tierkostüme und Perücken sind beim Rosenmontag in Mainz oft zu sehen. Was sonst noch getragen wird.

Mainz (dpa/lrs) – Dick eingepackte Clowns, Leoparden, Kängurus, Löwen und vieles mehr: Zahlreiche Närrinnen und Narren wählten wärmende und oft pelzige Verkleidungen, vermutlich wegen des nasskühlen Wetters in diesem Jahr – ein echter Kontrast zu dem sonnigen und frühlingshaft warmen Rosenmontag des vergangenen Jahres. An vielen Ecken in der Mainzer Innenstadt ging es tierisch zu. Nicht immer war ganz klar zu erkennen, um welchen Vierbeiner es sich handeln sollte.

Zu sehen waren an der Zugstrecke etwa auch Igel mit braunen Schaumstoffstacheln, andernorts Drachen, Kühe oder Waschbären. Eltern jubelten den Wagen in Imkerkostümen zu, davor die Kinder im warmen Bienen- oder Hummel-Look.