Eine Wanderin ist allein im Wald unterwegs. Da soll sie ein Mann mit einem Quad angefahren und angegriffen haben. Wie der Prozess beginnt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Er soll eine Wanderin mit seinem Quad gezielt angefahren und anschließend massiv attackiert haben, um sie zu vergewaltigen: Deswegen muss sich ein 66-Jähriger vor dem Landgericht Saarbrücken unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten.

Die Tat soll laut Staatsanwaltschaft Anfang September 2025 auf dem Saar-Hunsrück-Steig passiert sein. Der Angeklagte soll sein Opfer in einem Waldstück bei Nonnweiler im Nordsaarland mit dem Quad von hinten erfasst haben. Die Frau war allein auf einer Etappe des Fernwanderwegs unterwegs.

Nach dem Sturz soll der Mann mehrfach mit einem Axtstiel auf den Kopf der Geschädigten eingeschlagen haben. Zudem habe er sie gewürgt und mit einer CO2-Pistole aus nächster Nähe auf ihre Schläfe geschossen. Dabei habe er den Tod der Frau zumindest billigend in Kauf genommen, sagte Oberstaatsanwalt Christian Nassiry. Ziel sei es gewesen, eine Vergewaltigung zu ermöglichen.

Opfer erlitt zahlreiche Verletzungen

Die Wanderin setzte sich nach Angaben der Anklage heftig zur Wehr. Sie bot dem Angreifer schließlich 120 Euro Bargeld an. Der Mann soll das Geld an sich genommen und weitere sexuelle Handlungen gefordert haben. Der Frau gelang die Flucht durch unwegsames Gelände. Sie setzte einen Notruf ab. Polizeibeamte stellten den Tatverdächtigen später.

Die Geschädigte erlitt zahlreiche Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich sowie an Armen und Händen. Der Angeklagte, der gebürtig aus Hermeskeil in Rheinland-Pfalz stammt, sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Der frühere Bankkaufmann wohnte zuletzt in Nonnweiler.

Zum Prozessauftakt wurde nur die Anklage verlesen. Neben versuchtem Mord werden dem Mann auch besonders schwere sexuelle Nötigung, gefährliche Körperverletzung und räuberische Erpressung vorgeworfen. Für den Prozess sind weitere Verhandlungstage am 4. und 13. März angesetzt.