Waldecho-App startet – Bürger melden Probleme im Forst

Direkter Draht in das Forstamt: Wer im Staatswald in Rheinland-Pfalz Probleme entdeckt, kann sie per App melden. Und bleibt über den Bearbeitungsstand informiert.

Mainz (dpa/lrs) – Müll im Wald oder ein umgestürzter Baum auf dem Wanderweg: In Rheinland-Pfalz können solche Dinge nun direkt an das jeweils zuständige Forstamt gemeldet werden. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) stellt das Meldesystem Waldecho für den Staatswald am Montag (12.00) bei Ober-Olm nahe Mainz vor. Es war zuvor im Forstamt Kaiserslautern erfolgreich getestet worden.

Das Besondere daran: Wenn Wanderer oder Spaziergänger einen Hinweis geben, bekommen sie eine Rückmeldung und können dabei den jeweiligen Bearbeitungsstand via App oder Browser einsehen. Rheinland-Pfalz zählt zu den waldreichsten Bundesländern.