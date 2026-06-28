Es beginnt mit einem Waldbrand auf einer Fläche von zwei Hektar. Weil in dem Wald Kampfmittel sind, werden die Löscharbeiten gestoppt. Gebäude im Ort Traisen müssen geräumt werden.

Traisen (dpa/lrs) – Wegen eines Brandes in einem Waldgebiet läuft ein großer Einsatz im Kreis Bad Kreuznach. In der Nacht wurden deswegen auch Teile des Ortes Traisen geräumt, wie der Kreis mitteilte.

Zunächst war laut Kreis am Samstagnachmittag ein Waldbrand in einem Steilhang in der Nähe von Traisen ausgebrochen. Weil es sich bei der Fläche um ein Kampfmittelgebiet handele, seien die Löscharbeiten unterbrochen worden. Der Kampfmittelräumdienst wurde verständigt.

In der Folge wurden am späten Samstagabend erst einzelne Gebäude in unmittelbarer Nähe zu dem Waldbrand geräumt, in der Folge entschieden die Einsatzkräfte, mehrere Straßen im nördlichen Teil Traisens zu räumen. Menschen mussten bis 2.00 Uhr in der Nacht Gebäude in einem Radius von einem Kilometer um den Brand verlassen, eine Notunterkunft wurde eingerichtet.

Es bestehe derzeit keine Gefahr für die Häuser im Evakuierungsgebiet, die Räumung erfolge vorsorglich, betonte der Kreis. Am Morgen sagte eine Sprecherin des Kreises, der Einsatz laufe noch.