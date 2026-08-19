Auf einer Fläche von knapp 20 Hektar sind Feuerwehrleute seit Freitag im Einsatz. Die Lage entspannt sich zwar, Entwarnung gibt es aber weiterhin nicht.

Illingen (dpa/lrs) – Die Nachlöscharbeiten des Waldbrandes bei Illingen im Landkreis Neunkirchen dauern weiter an. Die ganze Nacht über waren rund 200 Kräfte im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch am Tag werde der Einsatz fortgesetzt, um die Brandfläche weiter zu kühlen und zu kontrollieren. Dabei kommen unter anderem Drohnen und Bewässerungssysteme zum Einsatz.

Insgesamt habe sich die Lage laut Feuerwehr aber weiter entspannt. Einsetzender Regen hatte die Maßnahmen in den vergangenen Stunden unterstützt. Die vorhandenen Hotspots seien weitestgehend abgelöscht, hieß es am Morgen. Besonders die Randbereiche der Brandfläche seien abgearbeitet und heruntergekühlt. Eine Herausforderung stellen einsturzgefährdete Bäume dar: Bevor Feuerwehrkräfte weiter vorrücken können, müssen diese entfernt werden.

Parallel laufen bereits die Planungen für einen geordneten Rückbau des Einsatzes. Die Einsatzstelle soll demnach schrittweise geräumt werden.