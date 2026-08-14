Landkreis Neunkirchen
Waldbrand im Saarland: Löscharbeiten dauern an
Waldbrand im Saarland
Eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz waren wegen des Brandes vorsorglich evakuiert worden.
Brandon Lee Posse. DPA

Der Waldbrand bei Ottweiler ist unter Kontrolle, doch Glutnester sorgen weiter für Arbeit. Drohnen sollen helfen, versteckte Brandherde zu finden.

Lesezeit 1 Minute

Ottweiler (dpa/lrs) – Nach dem Waldbrand bei Ottweiler im Landkreis Neunkirchen dauern die Löscharbeiten an. Die Feuerwehr habe das Feuer am Donnerstagabend eindämmen und eine Ausbreitung verhindern können, sagte der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen, Andreas Kuhn, am Morgen. Die Lage habe über Nacht stabil gehalten werden können. Glutnester im Boden und in den Baumstümpfen müssten nun identifiziert und gelöscht werden. Dabei sollen laut Kuhn auch Drohnen zum Einsatz kommen, um ein Lagebild zu gewinnen.

Hunderte Einsatzkräfte hatten das Feuer seit Donnerstagnachmittag bekämpft. Nach Angaben Kuhns waren Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz aus mehreren Landkreisen im Einsatz. Einer Einschätzung des saarländischen Innenministeriums zufolge waren maximal rund zehn Hektar betroffen. Der Einsatz sei bei 33 Grad Celsius und starker Rauchentwicklung besonders belastend, hieß es.

Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Sie wurden aufgrund von Rauch- und Hitzeeinwirkungen medizinisch versorgt. Vorsorglich wurden eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz evakuiert.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-527670/1

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