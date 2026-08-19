Nach mehrtägigen Löscharbeiten ist das Feuer aus. Die Großlage sei beendet, teilt die Feuerwehr mit. Wie es weitergeht.

Illingen (dpa/lrs) – Der Waldbrand bei Illingen im Landkreis Neunkirchen ist gelöscht: Nach mehreren Tagen intensiver Brandbekämpfung und umfangreicher Nachlöscharbeiten sei die Großlage beendet, teilte die Feuerwehr mit.

In der Spitzenzeit seien mehr als 500 Einsatzkräfte gleichzeitig im Einsatz gewesen. Über die gesamte Einsatzdauer hinweg waren demnach insgesamt mehr als 1.000 Einsatzkräfte an den Arbeiten beteiligt.

Das ehemalige 18 Hektar große Brandgebiet werde weiter engmaschig überwacht. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen durch regelmäßige Kontrollen überprüft werden, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzleitung sowie die für den Großeinsatz vorgehaltenen Gerätschaften seien inzwischen weitgehend zurückgebaut worden. Für die Einsatzkräfte beginnen nun Nacharbeiten. Fahrzeuge, Schläuche, Geräte und weitere eingesetzte Ausrüstung müssten gereinigt, überprüft und wieder einsatzbereit gemacht werden.