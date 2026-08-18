Seit Sonntag ist die Feuerwehr im Landkreis Neunkirchen nun schon vor Ort. Mehrere Einsatzkräfte wurden seitdem ins Krankenhaus gebracht.

Illingen (dpa/lrs) – Bei dem Waldbrand bei Illingen im Landkreis Neunkirchen dauern die aufwendigen Nachlöscharbeiten weiter an. Es sind aktuell noch etwa sieben Hektar betroffen, auf denen immer wieder Glutnester aufflammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Knapp 200 Einsatzkräfte seien noch vor Ort. Unterstützt werden die Feuerwehrleute demnach von einem Löschroboter aus Luxemburg.

Das Feuer war am Sonntag ausgebrochen. Insgesamt hatten zwischen den Ortsteilen Wustweiler, Hirzweiler und Hüttigweiler rund 18 Hektar Wald und Wiesen in Flammen gestanden. Bei dem Einsatz wurden der Mitteilung zufolge elf Einsatzkräfte verletzt. Vier von ihnen wurden demnach vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bevölkerung ist der betroffene Wald auch weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr bat die Menschen in der Gegend, die Zufahrtswege zum Einsatzgebiet unbedingt freizuhalten.