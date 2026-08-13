Landkreis Neunkirchen
Waldbrand im Saarland – Evakuierung, Feuerwehrleute verletzt
Waldbrand mit verletzten Feuerwehrleuten
Der Einsatz werde noch einige Zeit dauern, hieß es am Donnerstagabend. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz werden evakuiert - und einige Feuerwehrleute sind verletzt: Warum der Waldbrand-Löscheinsatz bei Ottweiler für die Helfer besonders gefährlich ist.

Lesezeit 1 Minute

Ottweiler (dpa) – Hunderte Einsatzkräfte bekämpfen seit dem Nachmittag einen Waldbrand bei Ottweiler im Landkreis Neunkirchen. Nach derzeitiger Einschätzung seien maximal rund zehn Hektar betroffen, teilte das saarländische Innenministerium mit. «Bei 33 Grad Celsius und starker Rauchentwicklung ist der Einsatz besonders belastend.» Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Sie werden aufgrund von Rauch- und Hitzeeinwirkungen medizinisch versorgt.

Vorsorglich wurden eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz evakuiert. An den Seiten des Brandes mit angrenzender Wohnbebauung sichern Einheiten aus dem Landkreis St. Wendel einen Bereich mit eigener Wasserversorgung, wie es hieß.

Einsatz dauert noch

Der Sprecher der Feuerwehren Landkreis Neunkirchen, Andreas Kuhn, sagte, es seien Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz aus mehreren Landkreisen im Einsatz. Es sei inzwischen gelungen, eine weitere Ausbreitung des Waldbrandes zu stoppen. «Der Einsatz wird die Kräfte voraussichtlich noch längere Zeit beschäftigen», sagte Kuhn.

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das betroffene Gebiet weiterhin weiträumig zu meiden und Zufahrts- sowie Rettungswege unbedingt freizuhalten. «Die Feuerwehr bittet darum, von Fahrten oder Aufenthalten im Einsatzgebiet abzusehen», hieß es.

Innenminister am Brandort

Saarlands Innenminister Reinhold Jost machte sich ein Bild vom Ausmaß des Brandes. Die Strategie, die Wohnbebauung zu schützen und das Feuer in der Vegetation einzudämmen, zeige Wirkung, sagte er laut Mitteilung vom Abend. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Einsatzkräften und bei der Einsatzleitung.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-526690/1

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