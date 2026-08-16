Brände
Waldbrand im Landkreis Neunkirchen breitet sich weiter aus
Brand
Das Feuer breite sich aktuell weiter aus. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Fünf Hektar Wald stehen seit dem Mittag im Landkreis Neunkirchen in Flammen. Die Feuerwehr verstärkt den Einsatz und fordert weitere Unterstützung an. Pferde müssen von einem Hof evakuiert werden.

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Illingen (dpa/lrs) - Rund fünf Hektar Waldfläche brennen seit dem Mittag im Landkreis Neunkirchen. Der Brand zwischen den Illinger Ortsteilen Wustweiler, Hirzweiler und Hüttigweiler breite sich aktuell weiter aus, teilte die Feuerwehr mit. Zunächst hatten rund 3,5 Hektar gebrannt, innerhalb weniger Stunden sei das Feuer aber weiter angewachsen.

Der Brand bewege sich in Richtung des Waldhofs in Hirzweiler. Aufgrund der aktuellen Lage sei dort bereits mit der Evakuierung der Pferde begonnen worden. Die Rauchwolke des Brandes sei weithin sichtbar, hieß es. Der Wald sei gesperrt. «Wir bitten die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden und die Zufahrten für anrückende Rettungskräfte freizuhalten», so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr sei mit mehreren Löschbezirken und den Fachzügen für Wasserförderung und Waldbrandbekämpfung des Landkreises Neunkirchen im Einsatz. «Zur Verstärkung der Einsatzkräfte wurden weitere Einheiten und Einsatzmittel angefordert», hieß es von der Feuerwehr. 

Auch ein Löschhubschrauber aus Hessen sei zur Unterstützung angefordert worden, zudem wurde das Technische Hilfswerk alarmiert. Mitarbeiter von SaarForst seien mit schwerem Gerät auf der Anfahrt zur Einsatzstelle.

© dpa-infocom, dpa:260816-930-538480/2

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