Feuer
Waldbrand im Kreis St. Wendel ausgebrochen
Brand
Es gibt einen Waldbrand im Kreis St. Wendel. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

In der Nähe einer Kläranlage im saarländischen Kreis St. Wendel brennt ein Waldstück. Menschen werden aufgefordert, das Gebiet zu meiden.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland brennt zwischen Primstal und Kastel (Kreis St. Wendel) ein Waldstück. «Es fing mit einer Größe von zwei Fußballfeldern an und hat sich jetzt deutlich vergrößert», sagte eine Polizeisprecherin in Saarbrücken. Einzelheiten und die Ursache des Feuers waren zunächst unklar.

Der Brandherd sei in der Nähe einer Kläranlage. In dem ländlichen Bereich bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die nahe Landstraße 147 sei aber vorsorglich gesperrt worden und der Rauch mache sich auch auf der nahegelegenen Autobahn 1 bemerkbar.

In einer Warnmeldung werden die Menschen aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

© dpa-infocom, dpa:260723-930-429116/1

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