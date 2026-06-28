Großeinsatz
Waldbrand-Einsatz wird noch Tage dauern – Ersatz-Funkmast
Waldgebiet mit Munition in Rheinland-Pfalz brennt
Das Feuer wütet in einem schwer zugänglichen Gebiet, in dem zudem Munition liegt.
Thomas Frey. DPA

Der Ersatzmast soll zum Einsatz kommen, wenn ein im Sperrgebiet stehender Funkturm ausfallen sollte. Der ist vor allem für den Funk des Katastrophenschutzes wichtig.

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Traisen (dpa/lrs) – Im Zuge des Waldbrand-Großeinsatzes im Landkreis Bad Kreuznach soll für den möglichen Ausfall eines Funkturms in dem Gebiet ein Ersatzmast bereitgestellt werden. Das kündigte Landrätin Bettina Dickes (CDU) an. Wenn der Funkturm in dem Gebiet nahe der Ortschaft Traisen und nahe des bekannten Rotenfels an der Nahe nicht mehr funktioniere, sei das für den Funk des Katastrophenschutzes ein Problem.

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises, Alexander Roßkopf, sagte, aktuell sei der Fernsehturm zwar nicht gefährdet. Das könne sich im Verlauf des Einsatzes, der noch mehrere Tage dauern werde, aber ändern. Es sei eine Vorsichtsmaßnahme, um den Digitalfunk des Katastrophenschutzes sicherzustellen.

© dpa-infocom, dpa:260628-930-299980/1

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