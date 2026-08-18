Feuerwehr
Waldbrand-Einsatz im Westerwald beendet
Waldbrand im Westerwald
Gebrannt hatte es im Westerwald auf vier Hektar des Waldgebiets.
Thomas Frey. DPA

Die Feuerwehrleute in Rheinland-Pfalz haben anstrengende Tage hinter sich. Doch inzwischen sind die Einsätze rund um zwei große Waldbrände vorbei.

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Betzdorf-Gebhardshain/Langscheid (dpa/lrs) – Nach dem Waldbrand bei Gebhardshain hat die Feuerwehr ihren Einsatz in dem Waldgebiet erfolgreich beendet. Rund 60 Einsatzkräfte seien am Montag noch bis zum späten Nachmittag vor Ort gewesen, sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Jetzt stehen ihm zufolge die Nachbereitungen an.

Gebrannt hatte es auf vier Hektar des insgesamt zehn Hektar großen Waldgebiets. Unter Kontrolle gebracht wurde das Feuer am Sonntagabend. Davor war die Lage in dem Ort im Westerwald allerdings angespannt gewesen: Die Flammen hatten sich bis auf etwa 20 Meter an erste Gebäude herangefressen. Eine Straße mit 20 Haushalten musste rasch vorübergehend evakuiert werden.

Feuerwehr in der Vordereifel «tiefenentspannt»

Die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz musste sich in den vergangenen Tagen auch um einen zweiten Waldbrand kümmern: Bei Langscheid in der Vordereifel waren am Freitag rund 50 Hektar Natur in Flammen aufgegangen, um die 650 Einsatzkräfte waren insgesamt vor Ort. Inzwischen sei man aber «tiefenentspannt», sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Vordereifel und freute sich auch über den Regen. Ihm zufolge kommt die Feuerwehr dort nun mit einer Patrouillenfahrt am Tag aus.

© dpa-infocom, dpa:260818-930-548245/1

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