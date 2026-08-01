Nach dem Brand im Landkreis Birkenfeld gibt die Feuerwehr Entwarnung: Die Nachlöscharbeiten sind beendet, von den Randbereichen gehe aktuell keine Gefahr mehr aus.

Reichenbach (dpa/lrs) – Nach dem Waldbrand im Landkreis Birkenfeld sind die Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Auch die Nacht sei ruhig verlaufen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Demnach geht derzeit auch von den Randbereichen des Brands keine Gefahr mehr aus.

Bereits am Freitagabend gegen 19 Uhr hätten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Trier ihre Arbeit beendet – lediglich die örtliche Feuerwehr sei noch vor Ort gewesen.

Nach Angaben des Landkreises wurden durch das Feuer rund 21 Hektar Wald- und Wiesenfläche vernichtet. Brandursache sei mutmaßlich ein Unfall eines Rallyefahrzeugs bei einer Testfahrt gewesen.

Zwischenzeitlich hätten rund 220 Einsatzkräfte die Flammen bekämpft. Neben den Feuerwehren seien auch Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehren der Bundeswehr, der US-Army und des Vereins «@fire» im Einsatz gewesen.

Auch drei Polizeihubschrauber aus Hessen und Rheinland-Pfalz und Wasserwerfer der Polizei seien eingesetzt worden.