Die rund 3,6 Hektar große Brandfläche befand sich in einem 10 Hektar großen Waldstück. Der Wald wurde nun von der Feuerwehr an die Forstverwaltung übergeben.

Ottweiler (dpa/lrs) - Der Waldbrand bei Ottweiler im Landkreis Neunkirchen ist gelöscht. Der Wald sei am Freitagnachmittag an den Forst übergeben worden, sagte der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen, Andreas Kuhn. Bereits am Donnerstagabend habe die Feuerwehr das Feuer eindämmen und eine Ausbreitung verhindern können.

Auf der rund 3,6 Hektar großen Brandfläche in einem 10 Hektar großen Waldstück hätten sich am Freitagmorgen noch Glutnester befunden, so Kuhn. Die Lage habe über Nacht stabil gehalten werden können.

Vier verletzte Einsatzkräfte

Hunderte Einsatzkräfte hatten das Feuer seit Donnerstagnachmittag bekämpft. Seit Beginn des Waldbrandes seien insgesamt rund 510 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden gewesen. Nach Angaben Kuhns waren Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz aus mehreren Landkreisen am Einsatzort.

Sie wurden mit Spezialtechnik unterstützt. «Drei Wasserwerfer sind derzeit im Einsatz und unterstützen die Löscharbeiten insbesondere dort, wo ein direktes Vorgehen für die Einsatzkräfte schwierig oder zu gefährlich ist», sagte Kuhn am Morgen.

Der Einsatz sei bei 33 Grad Celsius und starker Rauchentwicklung besonders belastend gewesen, hieß es. Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Sie wurden aufgrund von Rauch- und Hitzeeinwirkungen medizinisch versorgt. Vorsorglich waren eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz evakuiert worden.