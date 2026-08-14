Landkreis Neunkirchen
Waldbrand bei Ottweiler gelöscht
Waldbrand im Saarland
Eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz waren wegen des Brandes vorsorglich evakuiert worden.
Brandon Lee Posse. DPA

Die rund 3,6 Hektar große Brandfläche befand sich in einem 10 Hektar großen Waldstück. Der Wald wurde nun von der Feuerwehr an die Forstverwaltung übergeben.

Lesezeit 1 Minute

Ottweiler (dpa/lrs) - Der Waldbrand bei Ottweiler im Landkreis Neunkirchen ist gelöscht. Der Wald sei am Freitagnachmittag an den Forst übergeben worden, sagte der Sprecher der Feuerwehren im Landkreis Neunkirchen, Andreas Kuhn. Bereits am Donnerstagabend habe die Feuerwehr das Feuer eindämmen und eine Ausbreitung verhindern können.

Auf der rund 3,6 Hektar großen Brandfläche in einem 10 Hektar großen Waldstück hätten sich am Freitagmorgen noch Glutnester befunden, so Kuhn. Die Lage habe über Nacht stabil gehalten werden können. 

Vier verletzte Einsatzkräfte

Hunderte Einsatzkräfte hatten das Feuer seit Donnerstagnachmittag bekämpft. Seit Beginn des Waldbrandes seien insgesamt rund 510 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden gewesen. Nach Angaben Kuhns waren Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz aus mehreren Landkreisen am Einsatzort. 

Sie wurden mit Spezialtechnik unterstützt. «Drei Wasserwerfer sind derzeit im Einsatz und unterstützen die Löscharbeiten insbesondere dort, wo ein direktes Vorgehen für die Einsatzkräfte schwierig oder zu gefährlich ist», sagte Kuhn am Morgen.

Der Einsatz sei bei 33 Grad Celsius und starker Rauchentwicklung besonders belastend gewesen, hieß es. Vier Einsatzkräfte wurden verletzt. Sie wurden aufgrund von Rauch- und Hitzeeinwirkungen medizinisch versorgt. Vorsorglich waren eine Gaststätte und ein Wohnmobilstellplatz evakuiert worden.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-527670/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten