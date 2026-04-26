Löscharbeiten laufen
Waldbrand bei Mehlingen – Autobahn 63 komplett gesperrt
Feuerwehr
Warum das Feuer in dem Waldgebiet ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar. (Symbolbild)
Philipp von Ditfurth. DPA

Dichter Rauch, gesperrte A63: Feuerwehrleute kämpfen gegen Flammen bei Mehlingen. Wie betroffen sind Autofahrer und was rät die Polizei jetzt?

Lesezeit 1 Minute

Mehlingen (dpa/lrs) – In einem Waldgebiet nördlich der Autobahn 63 bei Mehlingen nahe Kaiserslautern ist ein Flächenbrand ausgebrochen. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort und bekämpfen das Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der starken Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten wurde die A63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und Kaiserslautern-Centrum in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden nach Angaben der Polizei gebeten, Rettungsgassen zu bilden, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Nach aktuellem Stand bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, hieß es von den Beamten. Angaben zur Brandursache sowie zur Größe der betroffenen Fläche liegen derzeit noch nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:260426-930-996451/1

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