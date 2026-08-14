Langscheid (dpa/lrs) - Ein großer Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz ist nach Angaben der Feuerwehr «weitestgehend unter Kontrolle». Momentan werde weiterhin an verschiedenen Feuerfronten gearbeitet, sagte Michael Hartung von der Feuerwehr. Es sei zwar im Großen und Ganzen unter Kontrolle, doch es gebe immer wieder ein Aufflammen und Glutherde. «Wir werden sehr gut unterstützt von Leuten und Landwirten.» Ihm sei derzeit kein Szenario bekannt, dass irgendetwas evakuiert werden müsse.

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