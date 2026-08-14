Feuer
Waldbrand bei Langscheid: Flammen weitgehend unter Kontrolle
Waldbrand in Rheinland-Pfalz
Feuerwehr erzielt Fortschritte.
Thomas Frey. DPA

Stunden kämpfen Einsatzkräfte bei Langscheid gegen die Flammen. Am Abend scheint sich die Situation langsam zu entspannen.

Langscheid (dpa/lrs) - Ein großer Wald- und Wiesenbrand bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz ist nach Angaben der Feuerwehr «weitestgehend unter Kontrolle». Momentan werde weiterhin an verschiedenen Feuerfronten gearbeitet, sagte Michael Hartung von der Feuerwehr. Es sei zwar im Großen und Ganzen unter Kontrolle, doch es gebe immer wieder ein Aufflammen und Glutherde. «Wir werden sehr gut unterstützt von Leuten und Landwirten.» Ihm sei derzeit kein Szenario bekannt, dass irgendetwas evakuiert werden müsse.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-531700/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten