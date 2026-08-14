Nach dem Waldbrand im Kreis Bernkastel-Wittlich arbeiten Einsatzkräfte weiter an Glutnestern. Der Kampfmittelräumdienst soll prüfen, ob im betroffenen Waldstück noch Weltkriegsmunition liegt.

Bengel (dpa/lrs) – Nach dem Waldbrand in der Nähe der Ortsgemeinde Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) laufen Nachlöscharbeiten. «Der Brand ist unter Kontrolle. Es gibt nur noch Glutnester», sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Morgen. Die Zahl der Einsatzkräfte werde sukzessive reduziert.

Das Feuer war am Donnerstag auf einer Fläche von etwa fünf Hektar ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kämpften gegen die Flammen, wie ein Sprecher der Polizei in Trier sagte. Auch das THW war im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft.

Kampfmittelräumdienst ist vor Ort

Die Polizei hatte mitgeteilt, dass vereinzelt Explosionsgeräusche durch die Rettungskräfte wahrgenommen wurden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass möglicherweise noch Weltkriegsmunition in dem Waldstück liegt. Das soll laut der Sprecherin der Kreisverwaltung nun geprüft werden. «Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Er kann das Gebiet aus Sicherheitsgründen aber noch nicht betreten», erläuterte sie.

Verletzte gibt es den Angaben zufolge nicht. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Die Zufahrt in den Ortsteil Springiersbach sowie die K35 zwischen Bonsbeuren und Bad Bertrich seien wegen des Einsatzes weiterhin vollständig gesperrt, hieß es.