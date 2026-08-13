Die umliegenden Ortschaften sind durch die Flammen nicht gefährdet. Rund 100 Einsatzkräfte beteiligen sich an den Löscharbeiten. Ein Faktor kommt erschwerend hinzu.

Bengel/Trier (dpa/lrs) - Ein Waldbrand auf einer Fläche von etwa fünf Hektar ist in der Nähe der Ortsgemeinde Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) ausgebrochen. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kämpfen gegen die Flammen, wie ein Sprecher der Polizei in Trier sagte.

«Vereinzelt wurden Explosionsgeräusche durch die Rettungskräfte wahrgenommen», teilte die Polizei mit. «Mit aktuellem Sachstand muss davon ausgegangen werden, dass gegebenenfalls noch Weltkriegsmunition in diesem Waldstück liegen könnte.» Polizei und Feuerwehr bitten eindringlich darum, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Auch ein Polizeihubschrauber unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft. Verletzte gibt es den Angaben zufolge nicht. Ortschaften in der Nähe des Brandes seien derzeit nicht gefährdet. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt.