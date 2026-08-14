Von landwirtschaftlichen Fahrzeugen bis hin zu Unterkünften für Tiere: Anwohner aus der Region um Langscheid wollen Feuerwehr und Retter unterstützen. Doch das Landratsamt hat eine Bitte.

Langscheid (dpa/lrs) – Der Großbrand auf Wald- und Wiesenflächen nahe Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz hat große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Über soziale Netzwerke wie Facebook meldeten sich zahlreiche Menschen und boten etwa an, wasserführende landwirtschaftliche Fahrzeuge zu organisieren, den Rettungskräften Getränke zu bringen oder sich anderweitig behilflich zu machen. Auch Unterbringungsmöglichkeiten für Menschen mit Hunden oder für Pferde wurden angeboten.

Die Einsatzleitung bedankte sich am Abend «bei allen Spontanhelferinnen und Spontanhelfern», die ihre Unterstützung angeboten oder vor Ort geholfen haben. Aktuell würden jedoch keine weiteren Freiwilligen vor Ort benötigt.

«Die Bevölkerung wird daher gebeten, nicht eigenständig in das Einsatzgebiet zu kommen. Dies hilft den Einsatzkräften dabei, die Zufahrts- und Rettungswege freizuhalten und die laufenden Maßnahmen koordiniert durchzuführen», hieß es in einer via Facebook und Intagram verbreiteten Mitteilung des Landkreises.

«Zeichen des Zusammenhalts»

«Wir sind sehr dankbar für alle, die bereits mit angepackt und die Einsatzkräfte unterstützt haben. Die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung ist ein wichtiges Zeichen des Zusammenhalts», hieß es von der Behörde.

Erste Luftaufnahmen ermöglichten mittlerweile eine bessere Einschätzung des bisherigen Ausmaßes des Brandes. Die Einsatzkräfte gehen nach Landkreis-Angaben von einer betroffenen Fläche von rund 50 Hektar aus. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz habe die Einsatzleitung übernommen und koordiniere die Maßnahmen vor Ort, hieß es. Die zahlreichen Einsatzkräfte seien weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.