Nach dem Brand bei Langscheid bleibt die Lage stabil. Die Einsatzkräfte überwachen weiterhin das Gebiet und führen Nachlöscharbeiten durch.

Langscheid (dpa/lrs) – Der Wald- und Wiesenbrand im Landkreis Mayen-Koblenz ist unter Kontrolle. Die Alarmierungsstufe habe herabgesetzt werden können, teilte der Landkreis auf Instagram mit. Damit gehe die Einsatzleitung nun wieder auf die Verbandsgemeinde Vordereifel über. «Die Einsatzkräfte werden weiterhin vor Ort sein, um die Lage zu überwachen und notwendige Nachlöscharbeiten durchzuführen», so der Landkreis.

Die Einsatzkräfte hätten in den vergangenen Tagen viel geleistet, hieß es. «Eine wichtige Unterstützung kam auch von den Landwirten aus der Region, die unter anderem mit ihren Fahrzeugen und Wasserfässern zur Wasserversorgung beigetragen haben.» Unterstützung bekamen die Feuerwehrleute auch von Landesforsten Rheinland-Pfalz. Im Wald wurden mit Großgerät unter anderem Schneisen angelegt, um die weitere Brandbekämpfung zu unterstützen.

Am Freitag waren Wald- und Wiesenflächen auf einer Fläche von rund 50 Hektar bei Langscheid in Brand geraten. Hunderte Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber hatten stundenlang gegen die Flammen gekämpft. Weil der Wind die Flammen immer wieder in andere Richtungen trieb, stand zwischenzeitlich auch eine Evakuierung der Ortschaften Langenfeld und Arft im Raum, in denen zusammen rund 900 Menschen leben. Im etwas abgelegenen Ortsteil Netterhöfe mussten 20 bis 25 Häuser evakuiert werden. Die Bewohner konnten aber später wieder zurückkehren.