Landtagswahl
Wahlkampf geht in heiße Phase – Plakate werden aufgehängt
Plakatierung für den Landtagswahlkampf beginnt
Plakatierung für den Landtagswahlkampf beginnt
Thomas Frey. DPA

Ab sofort prägen Wahlplakate das Stadtbild in Koblenz. Warum politische Werbung jetzt erlaubt ist und was die Parteien beim Aufhängen beachten müssen.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (dpa/lrs) – Rund sechs Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird die heiße Phase des Wahlkampfes eingeläutet. In Koblenz wurden am Donnerstag die ersten Wahlplakate für die Wahl am 22. März aufgehängt.

Wie der Landesbetrieb Mobilität informiert, ist politische Werbung an Straßen in dieser Phase der Kampagne erlaubt. Grundlage dafür sind die Grundrechte der freien Meinungsäußerung und die Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung.

Dabei gelten klare Regeln: Plakate dürfen etwa nicht an Verkehrszeichen oder in Bereichen aufgestellt werden, die Sichtfelder für Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen. Nach der Wahl müssen die Wahlplakate wieder entfernt werden.

© dpa-infocom, dpa:260206-930-653709/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten