Wahlbeteiligung bis Nachmittag klar gestiegen

Im Saarland zeichnet sich eine starke Wahlbeteiligung ab. Bis zum frühen Nachmittag war die Beteiligung in den Wahllokalen deutlich höher als im Jahr 2021.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Rund 52,3 Prozent der Wahlberechtigten im Saarland haben bis um 14.00 Uhr ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Diese Zahl basiere auf einer stichprobenartigen Umfrage in 49 Urnenwahlbezirken, die Briefwahl sei also nicht mitgerechnet, hieß es bei der Landeswahlleiterin in Saarbrücken.

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 hatten bis 14.00 Uhr lediglich 39,2 Prozent gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung damals bei 77,3 Prozent.

Die Wahllokale im Saarland sind seit 08.00 Uhr für die Bundestagswahl geöffnet. Im gesamten Bundesland sind rund 750.000 Menschen bis 18.00 Uhr dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei frühlingshaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein konnte die Wahl vielerorts mit einem Spaziergang verbunden werden.

131 Bewerberinnen und Bewerber kandidieren

13 Parteien und Wählergruppen schicken ihre Kandidaten auf Landeslisten ins Rennen. Laut Landeswahlleitung kandidieren auf saarländischen Kreiswahlvorschlägen und Landeslisten insgesamt 131 Bewerberinnen und Bewerber. Mehr als 1.000 Urnen- und Briefwahllokale werden geöffnet und rund 10.000 Wahlhelfer im Einsatz sein, sagte ein Sprecher der Landeswahlleitung in Saarbrücken.

Derzeit sitzen neun saarländische Abgeordnete im Bundestag – fünf von der SPD, zwei von der CDU, einer von der FDP und einer von der AfD.

Bei der Bundestagswahl 2021 war die SPD mit Abstand stärkste Kraft gewesen. Die Partei holte 37,3 Prozent, die CDU kam auf 23,6 Prozent der Zweitstimmen. Die FDP landete mit 11,5 Prozent vor der AfD (10,0) und der Linken (7,2). Die Wahlbeteiligung lag bei 77,3 Prozent.

Das vorläufige amtliche Endergebnis wird laut Landeswahlleitung am späten Sonntagabend erwartet.