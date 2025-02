Wahlbeteiligung bis Mittag etwa auf Niveau von 2021

Bad Ems/Mainz (dpa/lrs) – Die Beteiligung an der Bundestagswahl lag in Rheinland-Pfalz bis zum Mittag in etwa auf dem Niveau von 2021. Bis 12.00 Uhr hatten nach Angaben des Landeswahlleiters etwa 60 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es um diese Zeit rund 61 Prozent. Insgesamt hatte die Wahlbeteiligung in Rheinland-Pfalz 2021 bei 77,2 Prozent gelegen.

Landeswahlleiter Marcel Hürter rief am Sonntag alle Stimmberechtigten auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Die mehr als 5.000 Wahllokale im Bundesland sind seit 8.00 Uhr geöffnet. Rund 2,97 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind stimmberechtigt. Fast 39 Prozent hatten bereits bis Mittwoch per Briefwahl ihr Votum abgegeben. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr. Mit dem vorläufigen Landesergebnis wird am späten Abend gerechnet.

14 Parteien stehen zur Wahl

Mit ihrer Zweitstimme können die Wähler zwischen 14 Parteien entscheiden. Neben den im Landtag mit Fraktionen vertretenen Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP und AfD können sie ihr Kreuz auch bei den Freien Wählern, der Linken und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) machen.

Zur Wahl stehen zudem: die Tierschutzpartei, Volt, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD), das Bündnis Deutschland, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) sowie Die Partei.

In 15 Wahlkreisen werden Direktkandidaten ermittelt

In den 15 Wahlkreisen werden mit den Erststimmen die Direktkandidaten gewählt. Nach der Wahlrechtsreform ist es aber nicht sicher, ob alle Sieger auch in den verkleinerten Bundestag einziehen können.

Rund 45.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind bei der Wahl im Einsatz, die allermeisten als Wahlhelfer.