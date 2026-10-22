Für die SV Elversberg passiert gerade vieles zum ersten Mal. Das gilt auch für die Partie bei RB Leipzig, das gerade noch bei Real Madrid zu Gast war. Trainer Wagner ist vorbereitet.

Spiesen-Elversberg (dpa) – Real Madrid in der Champions League zu studieren, gehört inzwischen auch zum Job von Trainer Vincent Wagner von der SV Elversberg. «Das hat schon was von Humor, aber ist ja so. Wir sind ja die Nächsten, die gegen Leipzig spielen dürfen», sagte Wagner vor dem Bundesliga-Gastspiel bei RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Die Sachsen unterlagen am Mittwochabend mit 1:4 bei den Königlichen.

FC Bayern, Real Madrid, SV Elversberg: Diesen kuriosen Dreierpack hat RB in dieser Woche zu bewältigen. «Wir können ja nichts für die Spielplanung. Dafür haben wir mittelmäßig viel getan», sagte Wagner. «Unterschätzt werden wir nicht. Wir werden aber wahrscheinlich auch nicht so ernst genommen wie Real Madrid, das ist aber auch völlig in Ordnung.»

«Besser machen als 6:0 zu verlieren»

Wagner breitete die Arme groß aus, um den Unterschied zwischen «der großen SVE» und «der riesigen königlichen Madridista Maschinerie» bildlich darzustellen. «Auf die leichte Schulter nimmt uns niemand», sagte Wagner, der den Champions-League-Abend am Mittwoch nach eigener Aussage gemütlich im Familienumfeld verbracht hat.

Dass Leipzig seine bisherigen Heimspiele in der Bundesliga mit 3:0, 5:0 und 6:0 gewonnen habe, schockt ihn nicht. «Wir versuchen, es besser zu machen als 6:0 zu verlieren, auch wenn das sehr, sehr schwer wird. Es wartet eine unfassbar gute Mannschaft auf uns», sagte Wagner.

Nach dem Gastspiel in Leipzig warten zwei Heimpartien auf den Aufsteiger: Erst im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Zweitligist SV Darmstadt 98, dann am Freitag (20.30 Uhr) in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05.