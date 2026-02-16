Der aus Mainz kommende Innenminister zeigt sich angetan von einem Motivwagen, auf dem er als Flamingo mit Sixpack zu sehen ist. Und er reagiert mit einer Portion Selbstironie.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling fühlt sich von einem Motivwagen beim Mainzer Rosenmontagszug mit seinem Konterfei im Flamingo-Look geschmeichelt. «Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich so schlanke Beine habe», sagte der SPD-Politiker vor dem Start des Zuges in Mainz. Auch das Sixpack bei dem Motivwagen-Ebling sei ihm aufgefallen. «Seit zwei Tagen habe ich jetzt einfach das Essen eingestellt», sagte er. «Ich will jetzt genauso werden, wie auf dem Motivwagen.»

Auf dem Wagen sind der frühere Mainzer Oberbürgermeister Ebling, der aktuelle Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) und der frühere Finanzdezernent und Bürgermeister von Mainz, Günter Beck (Grüne) als im Wasser watende Flamingos zu sehen. Hintergrund des Ganzen ist, dass im Mainzer Stadtpark viele Jahre ein Weiher mit Flamingos war. Aus Tierschutzgründen entschied die Stadt im vergangenen Jahr, die Tiere nicht weiter dort halten zu wollen, was einige Mainzer bedauerten. Auf dem Motivwagen steht nun geschrieben, dass Haase, Ebling und Beck in die Rolle des Federviehs schlüpfen wollten.