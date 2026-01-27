Unfälle
Wagen kommt von Straße ab – Mann tödlich verletzt
Nachts fährt ein Mann mit seinem Wagen eine Kreisstraße entlang. Dann kommt der Wagen von der Straße ab und prallt gegen mehrere Bäume.

Pirmasens (dpa/lrs) – Auf einer Kreisstraße bei Pirmasens ist ein Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge prallte der Wagen in der Nacht gegen mehrere Bäume, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der 40-Jährige so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Hinweise auf die Beteiligung Dritter oder ein mögliches Suizid gebe es nicht. Es handele sich auch nicht um einen Unfall wegen Glätte, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an.

