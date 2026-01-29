Mitarbeitende der Waffenbehörde ziehen sich zurück und alarmieren die Polizei. Die stellt den Schützen. Noch sind Fragen offen.

Schiffweiler/Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einer Kontrolle durch die Waffenbehörde hat ein Waffenbesitzer in Schiffweiler einen Schuss abgegeben. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Der 81-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Warum er geschossen habe – wohl mit einer Schreckschusswaffe – müsse noch geklärt werden.

Nach der Schussabgabe hatten sich die Mitarbeitenden der Kreispolizeibehörde in Schiffweiler (Kreis Neunkirchen) aus dem Anwesen zurückgezogen und die Polizei alarmiert. Diese sei mit «starken Kräften» ausgerückt und habe den mutmaßlichen Schützen im Haus gestellt, teilte die Polizei mit.

Die Waffen wurden sichergestellt. Neben Waffen, die legal in seinem Besitz sind, nahm die Polizei noch weitere Waffen und Gegenstände mit. Die Ermittlungen dauern an.