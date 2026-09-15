Polizei ermittelt
Waffen und tausende Schuss Munition in Wald gefunden
Polizei - Symbolbild
Die Polizei nannte zunächst keine Details zu dem Einsatz. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Die Polizei wird zu einem Einsatz bei Speyer gerufen. In einem Waldstück sind Waffen gefunden worden. Was bisher bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Speyer (dpa/lrs) - Ein Sturmgewehr, Schrotflinten, mehrere tausend Schuss Munition: Auf einer Grünfläche an einer Landstraße bei Speyer sind am Montag mehrere Schusswaffen gefunden worden. Einsatzkräfte stellten unter anderem eine AK-47, Jagdgewehre, eine Maschinenpistole und eine Signalpistole sicher, wie die Polizei nun mitteilte. Auch die Munition gehörte zu unterschiedlichen Waffen - Pistolen, Gewehren, Schrotflinten. 

Wo die Waffen herkommen und was die Hintergründe des Fundes sind, ist der Mitteilung zufolge noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell werde vermutet, dass jemand die Waffen in dem Waldstück entsorgen wollte, sagte ein Sprecher.

Die Waffen und die Munition wurden in unmittelbarer Nähe eines Parkplatzes gefunden, so die Beamten. Ein Zeuge hatte sie demnach entdeckt und daraufhin die Polizei gerufen. Zuerst hatte der SWR über den Fall berichtet.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-686574/2

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