Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) – Kein Bundesland war dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge im Frühjahr so warm wie das Saarland. Die Mitteltemperatur im kleinsten Flächenland lag mit 11,0 Grad «außergewöhnlich hoch», wie der DWD in seiner Bilanz für 2025 mitteilte. «Bemerkenswert früh» habe sich die erste sommerliche Spitze gezeigt: «Am 12. April wurden in Saarbrücken-Burbach 25,0 Grad und in Neunkirchen-Wellesweiler 25,4 Grad gemessen.»

Auffällig sei zudem die «extreme Trockenheit» im Saarland gewesen. Mit 89 Liter Regen pro Quadratmeter fiel demnach nicht einmal die Hälfte des langjährigen Solls (222 Liter). Umso ausgeprägter zeigte sich die Sonne: Mehr als 730 Stunden markierten dem DWD zufolge einen der höchsten klimatologischen Werte in der Bilanz. Der langjährige Mittelwert der Referenzperiode 1961 bis 1990 beträgt lediglich 468 Stunden.