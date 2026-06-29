Mit 20,9 Grad war der Juni 2026 im Saarland so warm wie nie zuvor. Auch etliche Sonnenstunden gab es – Regen dagegen deutlich weniger als üblich.

Offenbach/Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit einer Mitteltemperatur von 20,9 Grad ist der Juni 2026 der wärmste jemals gemessene Juni im Saarland gewesen. Nie zuvor sei es im ersten meteorologischen Sommermonat wärmer gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst nach einer vorläufigen Auswertung mit.

«Wie im letztjährigen Juni war das Saarland auch dieses Jahr das wärmste Bundesland», schrieb der Deutsche Wetterdienst. Am Monatsende habe ein außergewöhnliches und rekordverdächtiges Temperaturmittel in den Büchern gestanden.

Gleichzeitig kam im Vergleich zur international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 deutlich weniger Niederschlag runter. Es seien nur 61 Liter pro Quadratmeter gewesen, hieß es. «Genau umgekehrt verhielt es sich mit der Sonnenscheindauer.» Es seien 263 Sonnenstunden registriert worden – «der vierte zu sonnige Monat in Folge»

Saarland für einen Tag Spitzenreiter

Hinter den Menschen im Saarland liegt das heißeste Wochenende, das das Bundesland je erlebt hat. Für einen Tag war das Saarland sogar bundesweiter Allzeit-Rekordhalter bei den Temperaturen. Der vorläufige Höchstwert von 41,3 Grad vom Freitag, gemessen an einer Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Saarbrücken-Burbach, hatte aber nur bis Samstag Bestand. Dann wurden in Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt 41,5 Grad gemessen. Am Samstag stieg der saarländische Rekord auf 41,4 Grad – gemessen wurde der vorläufige Höchstwert wie am Tag zuvor in Saarbrücken-Burbach.

Tagelang sorgte eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und ließ die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung war auch deshalb so groß, weil die Temperaturen nachts keine wirkliche Abkühlung brachten.

Wie geht es weiter mit dem Wetter?

Laut Deutschem Wetterdienst liegen die Temperaturen am Dienstag wieder zwischen 29 und 32 Grad. Es werde heiter bis wolkig aber weitgehend trocken - in der zweiten Tageshälfte seien einzelne Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Am Mittwoch seien ebenfalls einzelne Schauer und Gewitter nicht ganz ausgeschlossen, hieß es. Die Höchsttemperaturen liegen dann voraussichtlich zwischen 24 und 28 Grad.