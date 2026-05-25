Die Auswirkungen von internationalen Unruhen und Kriegen sind auch in Rheinland-Pfalz zu spüren: wirtschaftlich und bei der Sicherheit.

Mainz (dpa/lrs) – Der Nahost-Konflikt hat nach Regierungsangaben keine erhöhte Bedrohungslage für die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ausgelöst. Belastbare Hinweise auf bevorstehende Angriffe oder konkrete Gefährdungsszenarien im Land lägen den Sicherheitskräften derzeit nicht vor, teilte das Innenministerium in Mainz auf eine parlamentarische Anfrage mit. Die Lage werde kontinuierlich beobachtet. Die Verantwortlichen stünden in engem Austausch mit den zuständigen Stellen im Bund und mit den anderen Ländern.

Das Innenministerium betonte jedoch, dass weiterhin eine abstrakt hohe Gefährdungslage in Rheinland-Pfalz vorliege. Das betreffe vor allem US-amerikanische sowie proisraelische und jüdische Einrichtungen. Diese stünden daher im besonderen Fokus der Sicherheitsbehörden im Land.

US-Standorte in Rheinland-Pfalz sind unter anderem die Ramstein Air Base als die zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten sowie das größte US-Militärkrankenhaus im Ausland in Landstuhl.