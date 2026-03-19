Stadtverwaltung
Vorteilsnahme im Amt? Räume in Ludwigshafen durchsucht
Staatsanwaltschaft Kaiserslautern: Ermittlungen laufen
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Gegen zwei Bedienstete der Ludwigshafener Stadtverwaltung ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Fokus: mögliche Bestechlichkeit in der städtischen Gaststättenabteilung.

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts der Bestechlichkeit haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis Büro- und Privaträume durchsucht. Den Durchsuchungen seien Ermittlungen gegen zwei Bedienstete der Gaststättenabteilung der Stadtverwaltung Ludwigshafen vorausgegangen, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit.

Drückten Bedienstete ein Auge zu?

Den Beschuldigten werde «Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Strafvereitelung im Amt und Begünstigung» vorgeworfen, hieß es. Sie sollen Geld und «andere Zuwendungen» erhalten haben, um Gaststättenbetreiber zu begünstigen. Bei festgestellten Verstößen, insbesondere im Zusammenhang mit Spielautomaten, sollen sie dafür von Maßnahmen abgesehen haben.

«Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde Beweismaterial gesichert, das nun ausgewertet wird», hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauerten demnach an.

© dpa-infocom, dpa:260319-930-838887/1

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