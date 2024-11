Vorstandswahl der Grünen – Konkurrenz für Bunjes

Die bisherigen Landesvorsitzenden der Grünen in Rheinland-Pfalz wollen beide wiedergewählt werden. Nun kommt eine weitere Kandidatur dazu - es wird spannend in Idar-Oberstein.

Mainz (dpa/lrs) – Bei der im Dezember anstehenden turnusmäßigen Neuwahl des Landesvorstandes der rheinland-pfälzischen Grünen wird es eine Kampfkandidatur geben. Neben den bisherigen Landeschefs Natalie Cramme-Hill (Trier) und Paul Bunjes (Kaiserslautern) wird Rebecca Stallbaumer aus dem Kreisverband Mayen-Koblenz kandidieren.

Sie bewerbe sich um den «offenen Platz» im Landesvorstand und kandidiere für die gleiche Position wie Bunjes, teilte Landesgeschäftsführerin Silke Dietz mit. Die 44-jährige in Düsseldorf geborene und in Urbar bei Koblenz wohnende Stallbaumer reichte ihre Bewerbung am Mittwoch ein. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Der Landesvorstand wird bei der Landesdelegiertenversammlung am 7. Dezember in Idar-Oberstein gewählt. Dort soll auch die Liste für die Bundestagspartei aufgestellt werden. Cramme-Hill und Bunjes stehen seit März 2022 an der Spitze der rheinland-pfälzischen Grünen.