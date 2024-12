Vorstand der Freien Wähler für Rinnen als Spitzenkandidat

Erst stand bei den Freien Wählern ein Parteitag zur Kür eines neuen Landesvorstands an. Nun hat der eine Entscheidung mit Blick auf einen zweiten anstehenden Parteitag gefällt.

Mainz (dpa/lrs) – Der neu zusammengestellte Landesvorstand der Freien Wähler Rheinland-Pfalz will Rudolf Rinnen als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vorschlagen. Das bestätigte Co-Landeschef Christian Zöpfchen zwei Tage vor dem Parteitag zur Aufstellung der Liste am Samstag in Bärenbach. Zuvor hatte der «Trierische Volksfreund» darüber berichtet.

Rinnen war Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Landtagsfraktion der Freien Wähler. Die Fraktion ist mittlerweile aufgelöst, weil ihre Mitgliederzahl nach dem Rückzug zweier Abgeordneter unter das vorgegebene Minimum von fünf Parlamentariern gesackt war.

Rinnen sitzt im Bitburger Stadtrat. Dort war der frühere Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag in Mainz, Joachim Streit, einst Landrat. Mittlerweile arbeitet er als Abgeordneter im Europaparlament, Streits Einfluss auf die Partei in Rheinland-Pfalz gilt aber nach wie vor als groß.