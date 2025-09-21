Mit dem Einsatz von Radar-, Kamera- oder LED-Warnsystemen sollen Geisterfahrten erkannt werden. Wichtig auf den Autobahnen ist auch eine gute und leicht verständliche Beschilderung.

Mainz (dpa/lrs) – Oft sind es psychische Ausnahmesituationen oder gesundheitliche Probleme. Aber auch Drogenkonsum wird von der Polizei als Ursache genannt, warum es Falschfahrer auf den Autobahnen von Rheinland-Pfalz gibt.

Die Ordnungshüter hatten im vergangenen Jahr mehr Einsätze, bei denen es darum ging, diese gefährlichen Situationen in den Griff zu bekommen: 2024 gab es 159 gemeldete Falschfahrten auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz. Im Jahr zuvor habe die Zahl bei 131 gelegen, berichtete das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion.

Um die Zahl von Falschfahrern zu verringern, überprüfe die Autobahnpolizei, ob gerade bei Baustellen sowie den Zu- und Abfahrten die Beschilderung klar und eindeutig ist. Zudem gebe es Modellprojekte, mit denen über eine spezielle Sensorik und den Einsatz von Radar-, Kamera- oder LED-Warnsystemen schnell Geisterfahrten erkannt werden, erklärte das Ministerium.